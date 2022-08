Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε ό,τι μπορούσε για να φύγει από την Μπάγερν Μονάχου και να “μετακομίσει” στην Μπαρτσελόνα και τα κατάφερε. Οι φίλοι των Βαυαρών όμως… δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή να του το συγχωρέσουν.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπάγερν και το προσωπικό του συλλόγου κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης στο Μόναχο.

Ο Πολωνός “Killer” έκανε τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να “μετακομίσει” στην Μπαρτσελόνα, έναν χρόνο πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς, με τους φίλους της ομάδας να εκφράζουν την ενόχληση τους.

Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς -όταν κατάλαβαν την παρουσία του Λεβαντόφσκι στο προπονητικό κέντρο της ομάδας- δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους και κατά την αποχώρηση του 33χρονου, τον… τρόλαραν, φωνάζοντας “Hala Madrid”.

🚨 Some Bayern Munich fans shouting ‘Hala Madrid’ at Robert Lewandowski as he leaves Bayern’s training ground.



(🎥 @kerry_hau)pic.twitter.com/ee2XF0WWLy