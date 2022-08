Ο Λευτέρης Πετρούνιας έγραψε ιστορία στο Μόναχο, κατακτώντας το έκτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αναδείχθηκε για έκτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, κάνοντας επίδειξη δύναμης στον τελικό των κρίκων.

Ο σπουδαίος Έλληνας πρωταθλητής απέδειξε γιατί είναι ο “άρχοντας των κρίκων”, με τον ίδιο να τονίζει σε μήνυμα του στα social media ότι οι δοκιμασίες που πέρασε τα τελευταία χρόνια τον έκαναν άτρωτο.

Αναλυτικά το μήνυμα του:

«Το 6ο Ευρωπαϊκό Χρυσό μετάλλιο με γεμίζει χαρά και δύναμη για τη συνέχεια!

Οι δοκιμασίες που πέρασα τα τελευταία χρόνια μ’ έκαναν άτρωτο και σ’ αυτό συμβάλλατε όλοι εσείς που είστε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια στα δύσκολα και στα εύκολα.

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στην οικογένεια μου και στους ανθρώπους που είναι στο πλάι μου σ’ αυτή την προσπάθεια !

Thank you Munich for the love!»