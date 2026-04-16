Λιόλιος: «Όσο και αν λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δε γυρίζει πίσω»

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, προχώρησε σε δήλωσε μετά τη συνέντευξη Τύπου του Αμαρουσίου εναντίον του, με ομιλητή τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος στην ανάρτησή του ανέφερε ότι το επίπεδο ελληνικού μπάσκετ έχει ανέβει κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ δεν θέλησε να απαντήσει λεπτομερώς στις καταγγελίες του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, χαρακτηρίζοντας λασπολογίες όσα ειπώθηκαν.

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη.

Ό,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί», έγραψε ο Βαγγέλης Λιόλιος στη δήλωσή του.