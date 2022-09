Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Λιόν στο ντέρμπι της Ligue 1 και πανηγύρισε τη νίκη που την επανέφερε στην κορυφή της βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα μόλις στο πέμπτο λεπτό, από ασίστ του Νεϊμάρ, ο οποίος και συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν στο Σαμπιονά.

Οι Παριζιάνοι εκμεταλλεύτηκαν έτσι την απώλεια βαθμών της Μαρσέιγ και με 22 βαθμούς, ανέβηκαν ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας στο -9 τη Λιόν.

