O Λιονέλ Μέσι όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον Αργεντινό σταρ να υπογράφει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο με τον σύλλογο της Αμερικής.

Ο Λιονέλ Μέσι εμφανίζεται να δίνει τέλος αναφορικά με το σίριαλ της επόμενης ομάδας του, αφού επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ ήταν αυτή που απέσπασε το ΟΚ του Μέσι, με τον Αργεντινό μάλιστα να ταξιδεύει το βράδυ της Τετάρτης(07/06) ώρες Ευρώπης, με προορισμό την Φλόριντα προκειμένου να γίνει και επίσημα παίκτης της Ίντερ.

Σε περίπτωση που προκύψει οριστική συμφωνία, ο Μέσι θα αμείβεται με συμβόλαιο 40 εκατομμυρίων δολαρίων τη σεζόν, μέρος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του κλαμπ, ενώ θα έχει και μέρος από τα κέρδη της Adidas, εταιρία που ντύνει την Ίντερ Μαϊάμι.

Μάλιστα αξίζει σε περίπτωση που ο 35χρονος ποδοσφαιριστής μελλοντικά θελήσει να αγοράσει κάποιο σύλλογο από το πρωτάθλημα, τότε θα έχει και βοήθεια μετά το τέλος της καριέρας του.

Διόλου άσχημα θα πει κανείς…

Lionel Messi will clarify the reasons and details of his decision to join Inter Miami in the next hours. 🇦🇷🇺🇸 #MLS



Deal will be valid with immediate effect as Jorge Messi is planning to travel to Miami later tonight. pic.twitter.com/eFxgfXzfqa