Μετά από ένα διήμερο… πάρτι, λόγω της κατάκτησης του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στο σπίτι του στο Ροζάριο και έτυχε -και εκεί- αποθεωτικής υποδοχής από τους φίλους της Αργεντινής.

Η παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου ολοκληρώθηκε πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, για λόγους ασφαλείας και ο Λιονέλ Μέσι βρήκε την ευκαιρία να πάει στο Ροζάριο, στο πατρικό του σπίτι. Ο MVP του Μουντιάλ έφτασε στην πόλη της Αργεντινής με ελικόπτερο και έτυχε και εκεί αποθεωτικής υποδοχής.

Αργεντινή: Σε ελικόπτερα οι παίκτες λόγω της λαοθάλασσας στο Μπουένος Άιρες

Ο Λιονέλ Μέσι μπήκε σε ένα όχημα που οδηγούσε η σύζυγός του, Αντονέλα και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Φυσικά, η είδηση διαδόθηκε πολύ γρήγορα και πλήθος κόσμου περίμενε τον 35χρονο στο πατρικό του, για να τον αποθεώσει και να τον ευχαριστήσει για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.



🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”



pic.twitter.com/wWROPZkm9l