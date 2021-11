Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Πορτογαλία και πιο συγκεκριμένα του έγκυρου RTP Desporto, ο Λιονέλ Μέσι φέρεται να είναι ο φετινός κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, για έβδομη φορά στην καριέρα του.

Όπως μάλιστα αναφέρεται, ο Λιονέλ Μέσι έχει ήδη ενημερωθεί ότι είναι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας και μάλιστα έχει δώσει τη συνηθισμένη συνέντευξη στο France Football.

Ο Μέσι κατέκτησε την περασμένη σεζόν το Copa América με την Αργεντινή και ήταν ο πρώτος σκόρερ στο ισπανικό πρωτάθλημα με 30 γκολ.

Ο Αργεντινός έχει κερδίσει ξανά τη Χρυσή Μπάλα το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2015 και το 2019 (το 2020 δεν υπήρξε κάτοχος λόγω… κορονοϊού).

Απομένει να δούμε λοιπόν αν η αποκλειστική πληροφορία του RTP Desporto αποδειχθεί αληθινή. Να θυμίσουμε πως πριν λίγες ημέρες υπήρξε δημοσίευμα για… διαρροή εγγράφου, που έδινε στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι της Μπάγερν Μονάχου τη Χρυσή Μπάλα με 627 ψήφους

Lionel Messi has reportedly won the 2021 Ballon D’or…



France Football reportedly informed Messi this week that he has claimed the award for the 7th time!🥇🇦🇷

[RTP Desporto]



Does he actually deserve it?🤔 pic.twitter.com/WhVmRaQWYp