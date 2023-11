Ο Λιονέλ Μέσι είχε ένα διαρκές καυγά με τον Ροντρίγκο στο παιχνίδι της Αργεντινής με τη Βραζιλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και πλέον φαίνεται ότι διέρρευσαν και οι διάλογοί τους.

Το Fox Sports δημιούργησε ένα video με την… αντιδικία του Μέσι και του Ροντρίγκο στο Βραζιλία – Αργεντινή, με όλα όσα είπαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται να είναι αυτός που ξεκίνησε τον… τσαμπουκά, χαρακτηρίζοντας “δειλούς” τους παίκτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής.

Μέσι: «Είσαι μικρό παιδί, πρέπει να προσέχεις το στόμα σου, ποιον είπες δειλό;»

Ροντρίγκο: «Δες το παιχνίδι, θα μας δείτε εκεί. Ερχόμαστε, πάμε. Είσαι δειλός». Ακολούθησε μαρκάρισμα του Μέσι στον Ροντρίγκο, για τη συνέχεια του διαλόγου.

Ροντρίγκο: «Γιατί με χτυπάς Λέο; Όχι έτσι, όχι. Είσαι ένα κακό σπυρί στον κ@λ@. Όλο μιλάς».

Μέσι: «Πρόσεχε το στόμα σου μικρέ, βούλωσε το. Σύνελθε μικρέ. Γιατί είμαστε δειλοί; Είμαστε πρωταθλητές κόσμου. Έλα και πες το μου ξανά. Εδώ (σ.σ. δείχνοντας το Μαρακανά) μέσα έγινα πρωταθλητής. Εδώ».

