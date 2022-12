Ο Λιονέλ Μέσι και η Αργεντινή προκάλεσαν ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους τους, με την κατάκτηση του Μουντιάλ του Κατάρ. Ένας fan της “αλμπισελέστε” και του “πούλγκα” θέλησε να κάνει τατουάζ τη συγκεκριμένη επιτυχία και να την “χτυπήσει” στο πρόσωπο του.

Μια ακόμα εκδήλωση λατρείας προς την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι. Θαυμαστής του ηγέτη της “αλμπισελέστε” αλλά και της ομάδας “χτύπησε” τατουάζ στο μέτωπό του το όνομα του σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Παράλληλα, στο δεξί μάγουλο έκανε τατουάζ τη λέξη «D10S» (σημαίνει «Θεός) και στο αριστερό τα τρία αστέρια (σ.σ. για τα τρία Μουντιάλ) της “αλμπισελέστε”.

Messi fan tattoos Messi’s name on his forehead. I have never seen something this horrendous

