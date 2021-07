Λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Copa America ο Λιονέλ Μέσι επικοινώνησε με τη σύζυγο του. Ο Αργεντινός μοιράστηκε τη χαρά του μέσα από τον αγωνιστικό χώρο του Maracana.

Ξέσπασε σε λυγμούς, “αποθεώθηκε” από τους συμπαίκτες του και σήκωσε το τρόπαιο του Copa America με την Αργεντινή. Μετά ;από τρεις χαμένους τελικούς στη διοργάνωση -και πολλές άλλες απογοητεύσεις- ο Λιονέλ Μέσι σήκωσε τον πρώτο του τίτλο με την “αλμπισελέστε”.

Έχοντας περασμένο το μετάλλιο του πρωταθλητή στο λαιμό του, ο Μέσι θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Μετά την… στέψη, φρόντισε να καλέσει σε βιντεοκλήση τη σύζυγό του, στιγμή που “εμφανίστηκε” και στο Instagram.

Happiness is when you call your family after winning your first international cup. Messi 😭🤍 pic.twitter.com/zNLv7rejRL