Ολοκληρώνεται εντός της ημέρας το deal μεταξύ του Λιονέλ Μέσι και της Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα και με όσα ανέφερε ο πατέρας του Αργεντινού “μάγου”.

Τελειώνει η αναμονή, ώρα να πανηγυρίσουν. Οι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν θα δουν τον Λιονέλ Μέσι να φοράει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο Λιονέλ Μέσι ήρθαν σε συμφωνία κάτι που επιβεβαίωσε και ο πατέρας του Αργεντινού . «Ο Λίο θα υπογράψει σήμερα στην Παρί Σεν Ζερμέν», ανέφερε στο κανάλι «Sexta» ο Χόρχε Μέσι, ο οποίος εκπροσωπεί τον 34χρονο άσο.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο Αργεντινός θα φτάσει στο Παρίσι το απόγευμα της Τρίτης (10/08) για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Η παρουσίαση του αναμένεται να γίνει την Τετάρτη.

🛫 Jorge Messi at Barcelona airport heading to Paris and says Lionel Messi is signing for PSG pic.twitter.com/zocsg7Fpdk