Το διάσημο περιοδικό Forbes δημοσίευσε τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές και στην κορυφή βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φέρεται να έχει συνολικά έσοδα 125 εκατομμύρια δολάρια, με τα 70 εξ αυτών από το συμβόλαιό του και τα υπόλοιπα 55 εκατομμύρια δολάρια από χορηγικές συμφωνίες.

Στη δεύτερη θέση είναι ο Λιονέλ Μέσι με 110 εκατομμύρια δολάρια (75 από το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν και 35 από χορηγίες), ενώ ακολουθεί ο συμπαίκτης του στους Παριζιάνους, Νέιμαρ, ο οποίος λαμβάνει συνολικά 95 εκατομμύρια δολάρια, 75 από το συμβόλαιο και 20 από τις χορηγίες. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι Εμπαπέ και Σαλάχ.

Ronaldo tops the list of the world’s highest-paid soccer stars 🤑 @brfootball



Messi is close behind at No. 2. pic.twitter.com/jVsVJrApOu