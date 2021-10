Ο Γιούργκεν Κλοπ ρωτήθηκε για τους εμβολιασμούς στη Λίβερπουλ και υποστήριξε ότι το 99% των παικτών έχει κάνει το εμβόλιο, ενώ έκανε και έναν φοβερό παραλληλισμό με την οδήγηση υπό μέθη.

Ο Γερμανός τεχνικός τόνισε ότι και αυτό είναι ένας περιορισμός της ελευθερίας, αλλά γίνεται για να προστατεύσει τους υπόλοιπους οδηγούς στο δρόμο, όπως και το εμβόλιο του κορονοϊό, για τον κόσμο που μπορεί να ασθενήσει από αυτόν.

«Σε μας το 99% είναι εμβολιασμένοι. Δεν χρειάστηκε να πείσω τους παίκτες μου, ήταν μια απόφαση που λήφθηκε φυσικά από την ομάδα. Στο μυαλό μου είναι κάτι σαν να οδηγείς μεθυσμένος. Πιθανότατα όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μια περίσταση που είχαμε πιει 1-2 μπίρες και νιώσαμε πως μπορούμε να οδηγήσουμε, αλλά βάσει του νόμου δεν πρέπει να το κάνουμε κι έτσι δεν οδηγούμε. Αυτός ο νόμος δεν είναι για να προστατέψει εμένα όταν έχω πιει δυο μπίρες και θέλω να οδηγήσω. Είναι για να προστατέψει τους άλλους από μένα που είμαι μεθυσμένος. Για μένα με το εμβόλιο ισχύει ακριβώς το ίδιο. Δεν εμβολιάζομαι μόνο για να προστατευτώ, αλλά για να προστατεύσω και τους άλλους γύρω μου.

Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι περιορισμός της ελευθερίας σου, γιατί αν είναι, τότε και το να μην σου επιτρέπεται να πίνεις και να οδηγείς είναι επίσης περιορισμός της ελευθερίας σου. Εγώ εμβολιάστηκα γιατί νοιάζομαι για τον εαυτό μου, αλλά ακόμη περισσότερο για τους άλλους γύρω μου. Αν κολλήσω κορονοϊό και υποφέρω, είναι λάθος μου. Αν κολλήσω και τον μεταδώσω, είναι πάλι λάθος μου και όχι των άλλων»

