Μία απίστευτη σύμπτωση που περιλαμβάνει τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Λίβερπουλ και τον Στίβεν Τζέραρντ σημειώθηκε το σαββατοκύριακο (21-22.5.2022), καθώς συνέβησαν τα ίδια γεγονότα και είχαν την ίδια κατάληξη στο Κύπελλο Ελλάδας και στο πρωτάθλημα Αγγλίας.

Πιο συγκεκριμένα, το 2014 η Λίβερπουλ έχασε το πρωτάθλημα με το περίφημο «Gerrard Slip», τη στιγμή δηλαδή που γλίστρησε ο Στίβεν Τζέραρντ στον αγώνα με την Τσέλσι και οι «Κόκκινοι» δεν κατάφεραν ούτε τότε να κερδίσουν τον τίτλο που έλειπε για 24 χρόνια – τότε – από την τροπαιοθήκη τους, τον οποίο πήρε η Μάντσεστερ Σίτι.

Όλα αυτά έγιναν στις 27 Απριλίου του 2014. Την αμέσως προηγούμενη ημέρα, ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, όταν οι «Πράσινοι» κέρδισαν με 4-1 στο ΟΑΚΑ και κατέκτησαν το 18ο Κύπελλο της ιστορίας τους.

Οκτώ χρόνια μετά, στις 21 Μαΐου του 2022, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε τον 19ο τίτλο του. Σήμερα (22.5.2022), η Λίβερπουλ βρισκόταν έναν βαθμό μακριά από το πρωτάθλημα Αγγλίας, το οποίο διεκδίκησε και η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «Κόκκινοι» χρειάζονταν νίκη στον αγώνα τους εναντίον της Γουλβς αλλά και απώλεια βαθμών των «Πολιτών» στον δικό τους αγώνα εναντίον της Άστον Βίλα.

