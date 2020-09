Η Λίβερπουλ δίνει τον πρώτο φετινό της αγώνα για το Λιγκ Καπ Αγγλίας και ο Κώστας Τσιμίκας έχει την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του με την περσινή πρωταθλήτρια της Premier League.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει επιλέξει να ξεκουράσει τους περισσότερους βασικούς του ποδοσφαιριστές, με αποτέλεσμα ο Κώστας Τσιμίκας να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα για τον αγώνα κόντρα στη Λίνκολν.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ θα φορέσει έτσι για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ σε επίσημο αγώνα, δίπλα σε Αντριάν, Ν. Γουίλιαμς, Ρ. Γουίλιαμς, Φαν Ντάικ, Γκρούιτς, Τζόουνς, Έλιοτ, Σακίρι, Μιναμίνο και Ορίγκι.

📋 TEAM NEWS 📋



Here's how we line-up for tonight's #CarabaoCup clash 🔴