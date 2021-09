Ο Κώστας Τσιμίκας έχει “κερδίσει” φέτος του οπαδούς της Λίβερπουλ με τις εμφανίσεις του και πλέον έφτιαξαν και πωλούν ακόμη και μπλουζάκια με το πρόσωπό του.

Ο διεθνής αριστερός μπακ έχει κάνει πολύ καλούς αγώνες στο ξεκίνημα της σεζόν, σε σημείο στα social media να ζητούν από τον Γιούργκεν Κλοπ να του δώσει μόνιμα φανέλα βασικού έναντι του Άντι Ρόμπερτσον.

Το παρατσούκλι “Crosstas” που του έχουν δώσει, δείχνει και την εκτίμηση που έχουν στο πρόσωπό του, το οποίο φιγουράρει πλέον και σε μπλουζάκια, τα οποία θα μπορούν να φορούν στις κερκίδες του “Άνφιλντ”.

