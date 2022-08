Η Λίβερπουλ βρέθηκε να χάνει από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League και ο Ντάργουιν Νούνιες έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση για την ομάδα του.

Το ακριβότερο μετεγγραφικό απόκτημα στην ιστορία της Λίβερπουλ, δέχθηκε ένα σπρώξιμο από τον Άντερσεν της Κρίσταλ Πάλας και ανταπέδωσε με… κεφαλιά στο πρόσωπο του αντιπάλου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διαιτητής του έδειξε έτσι απευθείας κόκκινη κάρτα και τον απέβαλλε από την αναμέτρηση, με την ομάδα του Κλοπ να μένει με παίκτη λιγότερο για το υπόλοιπο του αγώνα.

Nunez proper went for it 😭😭 pic.twitter.com/UAfn9imSmC