Η Λίβερπουλ βρέθηκε να χάνει από το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα με τη Λέστερ, αλλά δύο “αδιανόητα” αυτογκόλ του Φάες, έφεραν την ανατροπή και τελικά τη νίκη με 2-1 για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, στην Premier League.

Ο Ντούσμπερι-Χαλ άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης για τη Λέστερ, αλλά η Λίβερπουλ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, έχοντας τη… βοήθεια του αμυντικού των “αλεπούδων”.

Σε μία τραγική εμφάνιση, ο Φάες σκόραρε δις στο τέρμα της δικής του ομάδας, με το δεύτερο ειδικά αυτογκόλ να είναι… απίστευτο, αφού πλάσαρε ο ίδιος την μπάλα στα δίχτυα, μετά το δοκάρι του Νούνιες στην αντεπίθεση. Έστω κι έτσι, η Λίβερπουλ πήρε τη νίκη και βρέθηκε στο -2 από την πρώτη 4άδα της Premier League.

