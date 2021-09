Η Λίβερπουλ πήρε την απαραίτητη έγκριση και θα κατασκευάσει μία επέκταση της κερκίδας στο “Άνφιλντ“, η οποία και αναμένεται να είναι έτοιμη για τη σεζόν 2023-24.

Όπως επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι “κόκκινοι”, τα έργα θα προχωρήσουν σύντομα και θα αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου κατά 7.000 θέσεις, με αποτέλεσμα να χωράει 61.000 οπαδούς στην εξέδρα.

Η Λίβερπουλ πάντως δεν θα χρειαστεί να “ξενιτευτεί” για τη δημιουργία της νέας κερκίδας, αφού αυτή θα κατασκευάζεται και ενώ θα γίνονται κανονικά αγώνες στο “Άνφιλντ”.

Liverpool have confirmed the club’s proposed expansion of the Anfield Road Stand will move forward, with an official ground-breaking ceremony planned for next week 🏟