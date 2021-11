Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών ενόψει του δύσκολου αγώνα με την Άρσεναλ για την Premier League.

Πέρα από τους Χέντερσον και Μανέ, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, είδε τον Άντι Ρόμπερτσον να τραυματίζεται με την Εθνική Σκωτίας.

Συγκεκριμένα, ο άσος της Λίβερπουλ αποχώρησε τραυματίας από το 2-0 της εθνικής ομάδας της πατρίδας του κόντρα στη Δανία και η συμμετοχή του στο επερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Άρσεναλ είναι αμφίβολη.

Αυτό σημαίνει ότι ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, είναι πολύ πιθανό να πάρει φανέλα βασικού στο δύσκολο παιχνίδι της Λίβερπουλ κόντρα στους «κανονιέρηδες».

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (20/11) στις 19:30.

