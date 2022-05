Η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει αύριο (28/05, 22:00, LIVE από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Champions League και ο Γιούργκεν Κλοπ θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Τιάγκο Αλκάνταρα.

Ο Βραζιλιάνος μέσος τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στη Γουλβς και έκτοτε κάνει… αγώνα δρόμου για να προλάβει το μεγάλο ματς, αλλά ακόμη δεν έχει προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε όμως ότι θα βρεθεί κανονικά στην αποστολή για τον τελικό του Champions League, όπως και ο Φαμπίνιο, που τέθηκε ήδη στη διάθεση του Κλοπ.

Thiago and Fabinho will be included in our travelling squad for the #UCLfinal against Real Madrid.