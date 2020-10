Λίβερπουλ: Τρελάθηκε ο Κλοπ! “Είσαι σίγουρα δημοσιογράφος;” (video)

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ “τρελάθηκε” με μία ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Άγιαξ και απάντησε με… ειρωνεία στον Ολλανδό ρεπόρτερ.

Σε μία τελείως παράλογη ερώτηση, ο Γερμανός τεχνικός ρωτήθηκε αν η Λίβερπουλ μπορεί να κερδίσει τον Άγιαξ, παρά τις απουσίες του Τιάγκο και του Φαν Ντάικ, που είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

“Όχι. Ω θεέ μου. Και πάλι, θα προσπαθήσουμε. Είσαι σίγουρα δημοσιογράφος ή απλά πέρασες και μπήκες;” ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Κλοπ, ο οποίος έδειξε… απόγνωση για την απίστευτη ερώτηση που του έγινε.

‘Oh my God…are you a journalist?’ 🤦‍♂️



Jurgen Klopp had no time for silly questions ahead of #LFC‘s #UCL clash with Ajax! 😂 pic.twitter.com/KSgT2uGEVq