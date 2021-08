Ένα από τα… πρόσωπα των Ολυμπιακών του Τόκιο είναι σίγουρα η Λορέλ Χάμπαρντ, η πρώτη τρανσέξουαλ που συμμετείχε σε Αγώνες, με την ομάδα της Άρσης βαρών της Νέας Ζηλανδίας. Αποκλείστηκε, αλλά κέρδισε το χειροκρότημα.

Μπορεί να είναι πρόσωπο της ημέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες μία αθλήτρια που ακυρώθηκε και δεν πήρε καν κατάταξη; Η Λόρελ Χάμπαρντ τα κατάφερε.

Η πρώτη τρανσέξουαλ αθλήτρια που έγινε δεκτή στους Ολυμπιακούς αγωνίστηκε τη Δευτέρα (02.08.2021) στην κατηγορία των +87κ. της άρσης βαρών με τη Νέα Ζηλανδία και έγραψε ιστορία, με τη συμμετοχή της.

Παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν πριν την έναρξη των Αγώνων του Τόκιο, η 43χρονη Νεοζηλανδή πήρε κανονικά μέρος, έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο αρασέ και μηδενίστηκε, όμως κέρδισε το χειροκρότημα των παρευρισκομένων και άνοιξε ένα δρόμο που μέχρι πρότινος ήταν ερμητικά κλειστός.

