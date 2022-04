Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν θα αγωνιστεί στα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από την ομάδα του, λόγω του τραυματισμού που αντιμετώπισε στο φινάλε του φετινού NBA.

Οι “λιμνάθρωποι” πραγματοποίησαν μία από τις χειρότερες σεζόν της ιστορίας τους και αποκλείστηκαν όχι μόνο από τα play off, αλλά και από το play in tournament, μένοντας στην 11η θέση της κατάταξης στη Δύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα μείνει έτσι εκτός στα δυο ματς που απομένουν και θα χάσει έτσι και την ευκαιρία να διεκδικήσει το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ της σεζόν. Ο “Βασιλιάς” προηγείτο στη σχετική λίστα, αλλά χρειαζόταν δύο ακόμη συμμετοχές για να συμπληρώσει τους απαραίτητους αγώνες για να πάρει τον τίτλο, κάτι που πλέον δεν θα συμβεί.

Lakers say LeBron will miss the final two games of the season. pic.twitter.com/2MUtkgdlHt