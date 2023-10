Εκτός ποδοσφαίρου για τα επόμενα τρία χρόνια θα μείνει ο πρώην πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Λουίς Ρουμπιάλες, με την FIFA να τον τιμωρεί για το φιλί που έδωσε στην Τζένι Ερμόσο, στον τελικό του Μουντιάλ γυναικών.

Όπως έγινε γνωστό, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε στον Λουίς Ρουμπιάλες τριετή ποινή απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο, για την κίνησή του, να φιλήσει στο στόμα την Τζένι Ερμόσο -χωρίς την συγκατάθεσή της- μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών όπου η Ισπανία έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στην Αγγλία, στις 20 Αυγούστου.

Ο Ρουμπιάλες βρέθηκε στη δίνη παγκόσμιων επικρίσεων, μετά το φιλί στο στόμα της νικήτριας του Μουντιάλ, οδηγήθηκε -μετά από μεγάλες πιέσεις- προς την παραίτησή του, ενώ κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση.

Η FIFA ανακοίνωσε την απόφασή της και απαγορεύει στον Ισπανό παράγοντα την ενασχόλησή του με το άθλημα, εντός και εκτός συνόρων, για την επόμενη τριετία.

Να θυμίσουμε πως ο Λουίς Ρουμπιάλες παραιτήθηκε και από τη θέση του αντιπροέδρου της UEFA, την οποία κατείχε.

