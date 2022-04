Αυτή η… παιχτάρα, ο Λούκα Μόντριτς, πανηγύρισε μια ακόμα πρόκριση με την Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά του Champions League. Ο Κροάτης ήταν για ένα ακόμα ματς εξαιρετικός, “πνίγηκε” στις αγκαλιές των συμπαικτών του μετά τη λήξη της παράτασης του αγώνα με την Τσέλσι και έκανε μια ανάρτηση που… έριξε τα social media.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε τον «χάρο» με τα μάτια της, αλλά στην παράταση κατάφερε να αποκλείσει την Τσέλσι, χάνοντας μέσα στο Μπερναμπέου με 3-2 και παίρνοντας το “εισιτήριο” στα ημιτελικά του Champions league με συνολικό σκορ 5-4..

O Λούκα Μόντριτς ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, καθώς έδωσε την εκπληκτική ασίστ στο πρώτο γκολ και κάνοντας… τα πάντα μέχρι το φινάλε της παράτασης, δείχνοντας ακούραστος!

Ο Κροάτης σταρ μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε: «Είναι απίστευτο, δεν μπορώ να περιγράψω αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν «νεκροί» μέχρι το γκολ που σκοράραμε, η Τσέλσι έβαλε τρία καλά γκολ. Δεν μπορώ να πω ότι κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Δεν τα παρατήσαμε, συνεχίσαμε να παλεύουμε και δείξαμε τεράστιο χαρακτήρα σαν ομάδα. Μας έδωσε ώθηση ο κόσμος για να συνεχίσουμε για την ανατροπή».

Λίγο αργότερα, ο Λούκα Μόντριτς έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter την εξής φράση: «Το να τα παρατάς δεν είναι επιλογή». Η ατάκα αυτή συγκέντρωσε χιλιάδες like.

Giving up is not an option.