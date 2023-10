Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στο NBA και μετά τους Σαν Αντόνιο Σπερς, “σκότωσε” και τους Μπρούκλιν Νετς, οδηγώντας τους Ντάλας Μάβερικς στο 2-0.

Για δεύτερο σερί ματς μάλιστα, ο Ντόντσιτς έκρινε το παιχνίδι με δικό του τρίποντο. Κι αν κόντρα στους Σπερς αρκούσε ένα step back σουτ, απέναντι στους Νετς, χρειάστηκε ένα… αδιανόητο τρίποντο για να χαρίσει στην ομάδα του νίκη.

Με το σκορ στο 120-120 και τον χρόνο να τελειώνει, ο Σλοβένος σούπερ σταρ σούταρε με το ένα χέρι πάνω σε άμυνα και ευστόχησε, πετυχαίνοντας ένα buzzer beater που οδήγησε τελικά τους Μάβερικς στη νίκη.

