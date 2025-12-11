Αθλητικά

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3 τελικό: Ισοπαλία για το «Δικέφαλο του Βορρά» στη Βουλγαρία

Έναν πόντο πήρε ο ΠΑΟΚ στο Europa League
Ο Ντεσπότοφ δεν πανήγυρισε το γκολ του
Europa League
6η αγωνιστική
3 - 3
Τελικό
Ο Ντεσπότοφ δεν πανήγυρισε το γκολ του/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος με 3-3 με τη Λουντογκόρετς στην 6η αγωνιστική του Europa League και πήρε έναν βαθμό. Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε να κάνει για δεύτερη φορά την ανατροπή στην αναμέτρηση.

21:52 | 11.12.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:52 | 11.12.2025
ΠΑΟΚ
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ο Μύθου στο 90′ έδωσε το βαθμό στους Θεσσαλονικείς σε ένα τρελό παιχνίδι στη Βουλγαρία
Απίθανο παιχνίδι στη Βουλγαρία με δύο ανατροπές και έξι γκολ
21:44 | 11.12.2025
Το 3-3 του ΠΑΟΚ
21:44 | 11.12.2025
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Βουλγαρία. 3-3 το τελικό σκορ
21:39 | 11.12.2025
100'
Τεράστια επέμβαση του Μπόνμαν σε σουτ του Κωνσταντέλια

Ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων δεν επέτρεψε στον Έλληνα μεσοεπιθετικό να πετύχε ένα πανέμορφο γκολ

21:38 | 11.12.2025
96'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Μύθου

Το πλασέ του απομάκρυνε ο Μπόνμαν με το σώμα

21:37 | 11.12.2025
95'
Το γκολ μέτρησε κανονικά για τον ΠΑΟΚ
21:34 | 11.12.2025
Μεγάλη η καθυστέρηση από τους διαιτητές
21:34 | 11.12.2025
Το VAR ελέγχει τη φάση του γκολ
21:32 | 11.12.2025
90'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου

Ο Μύθου πήρε την μπάλα από την πάσα του Κωνσταντέλια μέσα στη μικρή περιοχή της Λουντογκόρετς και σε κενή εστία έκανε το 3-3

21:22 | 11.12.2025
Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ με τον Καμαρά
21:20 | 11.12.2025
77'
Γκολ για τη Λουντογκόρετς

Ο Τσότσεφ με κεφαλιά μέσα από την περιοχή έκανε την ανατροπή για τους Βούλγαρους

21:15 | 11.12.2025
Το γκολ μέτρησε κανονικά
21:15 | 11.12.2025
Το γκολ ελέγχεται από το VAR
21:08 | 11.12.2025
70'
Γκολ για τη Λουντογκόρετς με τον Βερντόν

Ο Βερντόν βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, που και πάλι αδράνησε η άμυνά του και έκανε το 2-2 στο παιχνίδι

21:04 | 11.12.2025
64'
Ο Κετζίορα με το σώμα έσωσε τον ΠΑΟΚ

Ο Τεκπετέι πέρασε υπέροχα τον Κένι, όμως ο Κεντζιόρα έβαλε το σώμα του και απομάκρυνε σε κόρνερ, από το οποίο παραλίγο να ισοφαρίσει ο Βέρντον, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ

21:02 | 11.12.2025
60'
Ο Κωνσταντέλιας πήρε τη θέση του Ιβανούσετς στο γήπεδο
21:01 | 11.12.2025
Το γκολ του Βολιάκο που έβαλε μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ
21:00 | 11.12.2025
Η ευκαιρία του Μπάμπα
20:56 | 11.12.2025
53'
Οι παίκτες της Λουντογκόρετς διαμαρτύρονται για χέρι στην περιοχή του ΠΑΟΚ

Ο διαιτητής συνέχισε κανονικά το παιχνίδι σωστά

20:52 | 11.12.2025
48'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Βολιάκο

Ο Ντεσπότοφ με καλή εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Ιταλό, που σούταρε μέσα από την περιοχή για να νικήσει τον τερματοφύλακα της Λουντογκόρετς

20:48 | 11.12.2025
46'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα

Το σουτ του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι της Λουντογκόρετς

20:47 | 11.12.2025
Οι παίκτες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη
20:38 | 11.12.2025
Το υπέροχο γκολ του Ντεσπότοφ
20:31 | 11.12.2025
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος
20:30 | 11.12.2025
45'
Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις του πρώτου μέρους
20:30 | 11.12.2025
Το φθηνό γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ
20:27 | 11.12.2025
42'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Ντεσπότοφ εκτέλεσε ένα φάουλ από πλάγια θέση, με τον Κεντζιόρα να παίρνει την κεφαλιά και την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ

20:23 | 11.12.2025
39'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τρομερή λόμπα του Ντεσπότοφ

Ο Βούλγαρος πήρε την μπάλα από τον Ιβανούσετς και έκανε τρομερή λόμπα για να κρεμάσει τον τερματοφύλακα της Λουντογκόρετς. Δεν πανηγύρισε το γκολ σεβόμενος το πέρασμά του από τη βουλγαρική ομάδα

20:20 | 11.12.2025
Η φάση της Λουντογκόρετς με τον Τεκπετέι
20:13 | 11.12.2025
33'
Γκολ για τη Λουντογκόρετς

Ο Στάνιτς άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενος την κακή αντίδραση της άμυνας του ΠΑΟΚ και την προσπάθεια του Παβλένκα να απομακρύνει την μπάλα από την κόντρα πάνω στον Οζντόεφ

20:10 | 11.12.2025
28'
Η Λουντογκόρετς έχει πάρει την μπάλα στα πόδια της στα τελευταία λεπτά, έχοντας δημιουργήσει και μία καλή στιγμή
20:06 | 11.12.2025
24'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Λουντογκόρετς

Ο Τεκπετέι σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν λειτούργησε καθόλου καλά στη συγκεκριμένη φάση

20:06 | 11.12.2025
Η μεγάλη ευκαιρία του Τσάλοφ
20:00 | 11.12.2025
21'
Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το ρυθμό του αγώνα κρατώντας την μπάλα στα πόδια του

Οι παίκτες του Δικεφάλου ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν την άμυνα των γηπεδούχων, έχοντας χάσει ήδη μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσάλοφ

19:59 | 11.12.2025
14'
Καλή στιγμή για τη Λουντογκόρετς

Ο Μπιλέ σούταρε μετά από σέντρα, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά έξω, χωρίς να ανησυχεί τον Παβλένκα

19:57 | 11.12.2025
11'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Τσάλοφ

Ο Ρώσος ήταν σε ιδανικό σημείο, όμως το πλασέ του ήταν συρτό και πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα, που μπλόκαρε την μπάλα. 

19:54 | 11.12.2025
Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό
19:47 | 11.12.2025
9'
Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά τη Λουντογκόρετς για να μην την αφήσει να κυκλοφορήσει την μπάλα με ηρεμία
19:47 | 11.12.2025
Μόνο οι φίλοι του Παοκ ακούγονται στη Βουλγαρία
19:45 | 11.12.2025
1'
Διπλή ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό

Ο Ιβάνουσετς αρχικά σούταρε από πλάγια θέση και νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και το σουτ του Κένι στην επαναφορά πέρασε λίγο πάνω από την εστία

19:45 | 11.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:41 | 11.12.2025
Ο αετός στο γήπεδο της Λουντογκόρετς (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Ο αετός των Βούλγαρων κέρδισε τις εντυπώσεις
Ο αετός με το όνομα Φορτούνα θα πετάξει στο γήπεδο της ομάδας της Βουλγαρίας
19:37 | 11.12.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:37 | 11.12.2025

Στον πάγκο για τους γηπεδούχους είναι οι Παντ, Χριστόφ, Ματσάντο, Τσόστεφ, Σίσκοφ, Ναχμίας, Μάρκους, Στεφάνοφ, Πένεφ, Γιορντάνοφ

19:36 | 11.12.2025

Στον πάγκο για το «Δικέφαλο του Βορρά» είναι οι Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας

19:35 | 11.12.2025
Η ενδεκάδα της Λουντογκόρετς

Μπονμάν, Σον, Βέρντον, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Κάλοτς, Στάνιτς, Ντουάρτε, Βιντάλ, Μπίλε, Τεκπετέι

19:35 | 11.12.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Τσάλοφ

19:33 | 11.12.2025
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ στις εξέδρες του γηπέδου
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:30 | 11.12.2025

Στο γήπεδο της Λουντογκόρετς έχουν ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ και 600 φίλαθλοι της ομάδας για να του δώσουν ώθηση να φύγει με τους τρεις βαθμούς από τη «Huvepharma Arena».

19:30 | 11.12.2025

Η ομάδα του Λουτσέσκου είναι στην 17η θέση της διοργάνωσης με 8 βαθμούς και με νίκη θα πάρει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Η Λουντογκόρετς είναι στην 26η θέση με 6 βαθμούς.

19:30 | 11.12.2025

Ο ΠΑΟΚ στοχεύει στη νίκη στη Βουλγαρία, έχοντας να αντιμετωπίσει τις απουσίες των Γιακουμάκη, Πέλκα, Σάστρε και Μιχαηλίδη, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα είναι αναπληρωματικπός στην αναμέτρηση.

19:30 | 11.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική του Europa League

