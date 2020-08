Ένα μοντέλο του instagram έγινε viral στις ΗΠΑ, μετά την αποκάλυψη ότι έκανε στοματικό έρωτα σε 7 παίκτες των Φοίνιξ Σανς του NBA, μεταξύ των οποίων κι ο σούπερ σταρ Ντέβιν Μπούκερ, με αποτέλεσμα να “εκτοξεύσει” τους ακολούθους της, αλλά και τα έσοδά της.

Αφού πρώτα επιβεβαίωσε ουσιαστικά το γεγονός μέσα από μηνύματα με παίκτες των Σανς, η “ayyyejae” (όπως είναι το όνομά της στο instagram), ανέβασε φωτογραφίες στα social media, που δείχνουν ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου “εκτοξεύθηκε” με πάνω από 30.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες.

“Καυτές” αποκαλύψεις στο NBA: “Συνευρέθηκα με 7 παίκτες των Σανς ταυτόχρονα” (video)

Την ίδια ώρα, το video με τις αποκαλύψεις της ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια views, ενώ στο instagram έφθασε τους 40 χιλιάδες ακολούθους, εξαιτίας της ξαφνικής της δημοσιότητας. Ταυτόχρονο δέχθηκε και χιλιάδες υβριστικά σχόλια, αλλά η ίδια έδειξε να μη νοιάζεται καθόλου, κάνοντας επίδειξη των… πλούτων της.

IG Model who sucked up seven Phoenix Suns players is reaping the benefits of her new found fame. pic.twitter.com/KMtXyERei5