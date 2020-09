Συγκλονιστική στιγμή μετά τον αποκλεισμό των Τζαζ από τους Νάγκετς, με… πρωταγωνιστές τους Τζαμάλ Μάρεϊ και Ντόνοβαν Μίτσελ. Έγραψαν… ιστορία οι δύο παίκτες στα playoffs του NBA.

Οι Ντένβερ Νάγκετς ολοκλήρωσαν την ανατροπή, επικράτησαν της Γιούτα με 80-78, έκαναν το 4-3 και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Δυτικής περιφέρειας όπου θα αντιμετωπίσουν τους Λος Αντζελες Κλίπερς.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο άσος των Τζαζ, Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν απαρηγόρητος καθώς θεωρούσε πως η ομάδα του έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, χάνοντας ο ίδιος ένα από τα τελευταία σουτ της ομάδας του.

Ο Μίτσελ ξάπλωσε στο παρκέ, πιάνοντας το κεφάλι του, αλλά ο Μάρεϊ αμέσως έτρεξε πάνω του για να τον παρηγορήσει, σε μία συγκλονιστική στιγμή ανάμεσα στον νικητή και τον ηττημένο.

Να αναφέρουμε ότι Μάρεϊ και Μίτσελ έγραψαν.. ιστορία στα playoffs του ΝΒΑ, αφού και οι δυο μαζί πέτυχαν 475 πόντους στη συγκεκριμένη σειρά, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της Λίγκας (ο συνδυασμός των πόντων από παίκτες αντιπάλων ομάδων).

Ο ηγέτης των Τζαζ πάντως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια.

Nothing but respect 🤝



Jamal Murray and Donovan Mitchell put on an unforgettable show. pic.twitter.com/VEj34jLCQu