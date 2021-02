Λύγισε ο Τσιτσιπάς από τον ανώτερο Μεντβέντεφ, αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα από το Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμεινε στη μεγάλη νίκη επί του Ράφα Ναδάλ και δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα… μάτια τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος τενίστας ήταν ανώτερος από τον Στέφανο κι επικράτησε εύκολα με 3-0 σετ (6-4, 6-2, 7-5) στον δεύτερο ημιτελικό του Australian Open, παίρνοντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, όπου το πρωί της Κυριακής (21/2) θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Μεντβέντεφ έχει πάλι για τα καλά τον αέρα του Τσιτσιπά, καθώς αυτή ήταν η έκτη του νίκη σε επτά μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ρώσος, ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση τους τελευταίους μήνες, έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Στέφανο, απειλήθηκε ελάχιστα στο σερβίς του κι έφτασε εύκολα στην τελική επικράτηση.

Ο Έλληνας τενίστας προσπάθησε πολύ, αλλά δεν είχε απαντήσεις στους “κεραυνούς” του Μεντβέντεφ, ο οποίος έκανε σπάνια λάθη κι εκμεταλλεύτηκε, παράλληλα, όλα τα λάθη του Τσιτσιπά σε κρίσιμα σημεία, σπάζοντας του το σερβίς 5 φορές.

O 25χρονος Ρώσος τενίστας έχει 20 διαδοχικές νίκες στο tour και τρέχει ένα σερί 12-0 κόντρα σε τενίστες του Top 10, έχοντας νικήσει και τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, με τον γνωστό αμυντικό του τρόπο, οδήγησε τον Τσιτσιπά σε κρίσιμα λάθη, την ώρα που ο Ρώσος ήταν εξαιρετικός στο σερβίς του.

Ένα μπρέικ χρειάστηκε στο πρώτο σετ ο Μεντβέντεφ για να το κατακτήσει με 6-4, ενώ στο δεύτερο σετ έκανε επίδειξη δύναμης, κάνοντας δύο μπρέικ και φτάνοντας άνετα στο 6-2.

Την ίδια πορεία φάνηκε να έχει και το τρίτο σετ, όταν και πάλι του έκανε μπρέικ με το καλημέρα, ωστόσο ο Τσιτσιπάς έβγαλε αντίδραση κι έκανε κι αυτός το μοναδικό μπρέικ του σε όλο το παιχνίδι, μένοντας ζωντανός στη μάχη του αγώνα.

Ωστόσο, στα κρίσιμα ο Μεντβέντεφ ήταν και πάλι πιο ψύχραιμος, έκανε νέο μπρέικ στο 5-5 και τελείωσε οριστικά το παιχνίδι, κατακτώντας δύσκολα το τρίτο σετ με 7-5 και κάνοντας το 3-0.

The Grand Slam final vibes are real for @DaniilMedwed 💯 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/2c8M41A9Ly

It’s been a pleasure @steftsitsipas 🙌



See you at #AO2022 👏#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/M3IQ85kri2