Μάγεψε με την «Αστερομάτα» της Klavdia αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ στην Κίνα

Στο Πεκίνο ταξίδεψε η Αστερομάτα της Klavdia και μάλιστα σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ προκαλώντας αίσθηση.

Την επιλογή του τραγουδιού της Klavdia έκανε μια 19χρονη αθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ από την Κίνα, η An Xiangyi για να παρουσιάσει το πρόγραμμά της στο πρωτάθλημα «Four Continents Figure Skating Championship» («Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων») που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Η 19χρονη παρουσίασε ένα κομψό και τεχνικά απαιτητικό σύντομο πρόγραμμα υπό τους ήχους της Αστερομάτας και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Τελικά η An Xiangyi συγκέντρωσε 57,63 βαθμούς καταλαμβάνοντας τη 12η θέση στο short program.

Η 19χρονη αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ πήρε την 13η θέση, με συνολική βαθμολογία 163,92 βαθμούς.