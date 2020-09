Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ρόμπιν Λουντ, συνεχίζει την καριέρα του στο MLS, με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ και κόντρα στους Σολτ Λέικ Σίτι ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα.

Ο Φινλανδός πέτυχε δύο γκολ στο ματς και είναι μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου της εβδομάδας στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής και της Σπόρτινγκ Χιχόν σημείωσε στο ματς δύο τέρματα με άψογα πλασέ, με το δεύτερο να είναι “μαγικό” και να γίνεται viral.

Τα δύο γκολ του Λουντ στο MLS

We see you, Bebelo. 👀



Emanuel Reynoso plays in Robin Lod to make it 2-0! #MINvRSL pic.twitter.com/WjLz0IZyBG — Major League Soccer (@MLS) September 7, 2020