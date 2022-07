Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον είναι ενθουσιασμένος από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και δεν το κρύβει.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα δώσει τα πάντα για έρθουν επιτυχίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πετάω πραγματικά στα σύννεφα από την χαρά μου για το γεγονός ότι ανήκω πλέον σε ένα ιστορικό κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός. Ξέρω ότι οι φίλαθλοι μας έχουν πράσινο αίμα και το ίδιο θα… αποκτήσω και εγώ. Η δουλειά ξεκινάει από τώρα και στόχος είναι να δημιουργήσουμε τρομερές αναμνήσεις μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

I’m absolutely over the moon about joining a historical club like Panathinaikos. I know the fans bleed green and so will I. The work starts now and already looking forward to create great memories together.☘️💚 pic.twitter.com/MELmbzYdVB