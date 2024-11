Μάικ Τάισον εναντίον Τζέικ Πολ: Η μάχη της χρονιάς ξεκίνησε με ένα χαστούκι

Ο Μάικ Τάισον και ο Τζέικ Πολ δεν διεκδικούν ζώνες, αλλά 40 εκατομμύρια δολάρια. Η μάχη της χρονιάς ξεκίνησε από νωρίς, με τον Iron Mike να χαστουκίζει τον αντίπαλο του κατά τη διάρκεια του ζυγίσματος.

Ο Μάικ Τάισον αποφάσισε να επιστρέψει στα ρινγκ, τρελαίνοντας του θαυμαστές του. Ο 58χρονος πυγμάχος θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα του Σαββάτου (το event αρχίζει στις 03:00 και ο αγώνας αναμένεται περίπου στις 06:00) τον Τζέικ Πολ, σε μία αναμέτρηση που θα προβληθεί απευθείας από το Netflix στο γήπεδο AT&T στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Ο 27χρονος Τζέικ Πολ, αδερφός ενός από τους μεγαλύτερους Influencer αυτή τη στιγμή, του Λόγκαν Πολ, ξεκίνησε την καριέρα του στη πυγμαχία τον Αύγουστο του 2018. Το επαγγελματικό ντεμπούτο του έγινε εναντίον του AnEsonGib (YouTuber) τον Ιανουάριο του 2020.

Έχει αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τον πρώην μπασκετμπολίστα Nate Robinson, τους πρώην μαχητές ΜΜΑ Ben Askren, Tyron Woodley (δύο φορές), Anderson Silva και Nate Diaz, και τους επαγγελματίες πυγμάχους Andre August και Ryan Bourland.

Η μάχη της χρονιάς ξεκίνησε από πολύ νωρίς, με τα πράγματα να ξεφεύγουν μετά τη ζύγιση του Μάικ Τάισον και του Τζέικ Πολ.

Κατά τη διάρκεια του stare down ο Μάικ Τάισον χαστούκισε τον Τζέικ Πολ, επενέβησαν όμως οι άνθρωποι της ασφάλειας και δεν ξέφυγε το περιστατικό. Ανεπηρέαστος φάνηκε, πάντως, ο Τζέικ Πολ, ο οποίος έστειλε… φιλάκια στον Τάισον και στον κόσμο που παρακολουθούσε.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

—

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0