Μάνος Ζερδεβάς: Ο «φρουρός» του τέρματος της εθνικής πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική πόλο ανδρών δεν άφησε τη δεύτερη ευκαιρία της για το βάθρο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου, να… πάει στράφι. Απέναντι στην Ιταλία, στη “μάχη” της 3ης θέσης, επικράτησε με 12-5 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωσης, με τον τερματοφύλακα, Μάνο Ζερδεβά να είναι ο κορυφαίος της πισίνας.

Αυτό είναι το πρώτο βάθρο για την Εθνική πόλο των ανδρών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα! Μάλιστα, η τρίτη φορά της σε μικρό τελικό ήταν και η… φαρμακερή με τη γαλανόλευκη να φτάνει στο μετάλλιο που τη έλειπε από τη τεράστια συλλογή της. Ο Μάνος Ζερδεβάς “κατέβασε ρολά” με 11 επεμβάσεις στα 16 σουτ των “ατζούρι”, (68,8%), βάζοντας “στοπ” στις περισσότερες ιταλικές επιθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επτά μήνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, η Ελλάδα πρόσθεσε ακόμη μία ιστορική διάκριση, φτάνοντας πλέον τα 18 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, με τον Μάνο Ζερδεβά να κάνει εμφάνιση βγαλμένη από το… manual για το πως θα γίνεις κορυφαίος τερματοφύλακας.

Ο Ζερδεβάς πήρε έτσι την “εκδίκησή” του -όπως και οι υπόλοιποι- διεθνείς, για την “χλομή” του εμφάνιση στον ημιτελικό με την Ουγγαρία (έγινε αλλαγή από τον προπονητή του με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3

(2018, 2020, 2024)

Ο αποκλεισμός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

Ο 28χρονος τερματοφύλακας και “ασημένιος” Ολυμπιονίκης του Τόκιο, είναι από τις “κολώνες” της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου. Παρόλα αυτά, στο τουρνουά αυτό επέστρεψε στην αποστολή της γαλανόλευκης, μπαίνοντας και πάλι στις επιλογές του Ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο πορτιέρε του Ολυμπιακού είχε “κοπεί” από την αποστολή για το Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, το περασμένο καλοκαίρι, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ενώ δεν είχε κληθεί στο πρώτο καμπ προετοιμασίας της νέας σεζόν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Ο Ζερδεβάς όμως επέστρεψε στην γαλανόλευκη και τη βοήθησε να φτάσει στο χάλκινο μετάλλιο στο Βελιγράδι.

Το όνομά του σε κολυμβητήριο

Ο Μάνος Ζερδεβάς ξεκίνησε την καριέρα του από τον σύλλογο της Ηλιούπολης -πόλη στην οποία και διαμένει- και τον Οκτώβριο του 2024 είδε το όνομά του -μαζί με αυτό της Ευαγγελίας Πλατανιώτη- να μπαίνει στο κολυμβητήριο της πόλης

Ο Μάνος Ζερδεβάς (με σπουδές φυσικοθεραπείας στο ΠΑΔΑ) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα, ενώ αναδείχθηκε και καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης που έγινε το 2023. Ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου αθλητή για το έτος 2023, παίρνοντας τελικά την 3η θέση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WaterPolo GC Ilioupolis (@waterpoloilioupoli)

Συλλογικές διακρίσεις

Βουλιαγμένη

Κύπελλο Ελλάδας: 2016–17

Ολυμπιακός

2η θέση, LEN Champions League : 2018–19

Πρωτάθλημα Ελλάδας: 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022-23

Κύπελλο Ελλάδας: 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022-23

Σούπερ Καπ Ελλάδας: 2018, 2019, 2020

Βραβεία

Ολυμπιακό Τουρνουά – Καλύτερος Τερματοφύλακας του Τουρνουά: 2020 Τόκιο

Καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας της χρονιάς: 2020–21 με τον Ολυμπιακό

Καλύτερος τερματοφύλακας ελληνικού πρωταθλήματος: 2016–17 με τη Βουλιαγμένη, 2020–21 με τον Ολυμπιακό

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τερματοφύλακας του Τουρνουά: 2023

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – Ομάδα του Τουρνουά: 2023