Την απόκτηση του Ραφαέλ Βαράν από τη Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Η παρουσίαση του έγινε εντός αγωνιστικού χώρου του «Ολντ Τράφορντ», πριν την αναμέτρηση με την Λιντς.

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι και με τη… βούλα ο Ραφαέλ Βαράν. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έβγαλαν από τα ταμεία τους περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ και απέκτησαν τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό από την Ρεάλ Μαδρίτης, υπογράφοντας μαζί του τετραετές συμβόλαιο.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ραφαέλ Βαράν, διατηρώντας τον στο σύλλογο μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Ο Βάραν, 28 ετών, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και έχει κατακτήσει περισσότερα από 19 τρόπαια στην καριέρα του μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Champions League, τριών πρωταθλημάτων Ισπανίας και του Μουντιάλ 2018», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και η ευκαιρία να έρθω εδώ και να παίξω στην Premier League είναι κάτι που δεν μπορούσα να αρνηθώ.

Υπάρχουν πολλά περισσότερα που θέλω να πετύχω στην καριέρα μου και ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα γεμάτη σπουδαίους παίκτες που θα έχουν όλοι την ίδια αποφασιστικότητα να κερδίσουν αγώνες και τρόπαια. Έχοντας μιλήσει με τον προπονητή, μπορώ να δω πόση πρόοδο έχει σημειωθεί τις τελευταίες σεζόν και τώρα συμμετέχω σε μια ομάδα έτοιμη να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο.

Θέλω να βάλω τη σφραγίδα μου εδώ και θα δώσω τα πάντα για να γίνω μέρος της λαμπρής ιστορίας αυτού του συλλόγου», είπε ο Γάλλος αμυντικός στο επίσημο site της ομάδας.

Ο Ραφαέλ Βαράν παρουσιάστηκε στο «Ολντ Τράφορντ» λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Λιντς, πήρε τη φανέλα με το νούμερο 19, ενώ δεν παρέλειψε να βγάλει μια σέλφι με φόντο το εκστασιασμένο κοινό των «κόκκινων διαβόλων».

