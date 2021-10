Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να “πετάει” βαθμούς στην Αγγλία και μετά τη νέα “γκέλα” κόντρα στην Έβερτον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν εμφανώς απογοητευμένος από το αποτέλεσμα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που πέρασε στο ματς ως αλλαγή, δεν μίλησε σε κανέναν μετά τη λήξη του αγώνα και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, χωρίς να μπορέσει να κρύψει τα νεύρα του και… μονολογώντας σε όλη τη διαδρομή.

Το γεγονός έγινε φυσικά viral και από τα αγγλικά ΜΜΕ, στα οποία γίνεται λόγος για μεγάλο προβληματισμό στα αποδυτήρια των “κόκκινων διαβόλων”, για την εικόνα της ομάδας τον τελευταίο καιρό.

Cristiano Ronaldo headed straight down the tunnel after United’s 1-1 draw with Everton.



Not happy.



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/afc5Qc4sVi