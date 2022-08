Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έζησε εφιαλτική βραδιά στο Μπρέντφορντ και ηττήθηκε με 4-0 από το ημίχρονο στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, παρότι αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος βασικός και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν μάλιστα εμφανώς έξαλλος μετά το τέλος της αναμέτρησης και εκτός από κάποια… γαλλικά που φάνηκε να λέει, δεν έδωσε και το χέρι του στον Τεν Χαγκ, στο δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Ο Ρονάλντο έχει ζητήσει να φύγει από την ομάδα και η εικόνα του στο Μπρέντφορντ ήταν αντίστοιχη της υπόλοιπης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία και ταπεινώθηκε στο ματς.

Ronaldo not happy and no handshake for Ten Hag pic.twitter.com/HGtmYXyBs5