Η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένη να φέρει τον Ντε Γιόνγκ στο Όλντ Τράφορντ, με τους ”κόκκινους διαβόλους”, να ετοιμάζονται να καταθέσουν μυθική πρόταση στον Ολλανδό μέσο της Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Daily Mail, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να είναι έτοιμη να καταθέσει νέα βελτιωμένη οικονομική πρόταση στον Φρένκι Ντε Γιόνγκ η οποία θα φτάσει το ποσό των 28.000.000 ευρώ!

Πρόκειται για ένα αστρονομικό ποσό που αν επαληθευτεί, ισοφαρίζει τα χρήματα που παίρνει αυτή την στιγμή στη Μπαρτσελόνα, καθιστώντας τον Ολλανδό ως τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο Ντε Γιονγκ δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει η προοπτική της Premier League, έχοντας ως προτεραιότητα την Μπαρτσελόνα.

Την ίδια ώρα πάντως, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό που κυμαίνεται κοντά στα 90 εκατομμύρια ευρώ, με το μόνο εμπόδιο μέχρι στιγμής για την ολοκλήρωση της μεταγραφής να είναι η επιθυμία του Ολλανδού ποδοσφαιριστή.

