Με τον Γκρος να σημειώνει δυο γκολ, η Μπράιτον νίκησε εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτετ με 2-1 στην πρεμιέρα της Premier League. Οι “γλάροι” πήραν την πρώτη τους νίκη μέσα στο “Ολντ Τράφορντ” και έκαναν τους οπαδούς των γηπεδούχων να γιουχάρουν την ομάδα του Τεν Χαγκ, αλλά κυρίως τους διοικούντες που βρέθηκαν στην εξέδρα. “Γκέλα” στο φινάλε για Λέστερ.



Η Μπράιτον στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και -με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μένει στον πάγκο- κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 30′, με τον Γκρος να σκοράρει προ κενής εστίας, μετά το γύρισμα του Γουέλμπεκ. Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ, αφού στο 40′ Γκρος βρήκε και πάλι δίχτυα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι παίκτες και ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έγιναν δέκτες έντονων αποδοκιμασιών από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο “Ολντ Τράφορντ”, την ώρα που αποχωρούσαν για τα αποδυτήρια.

Boos all around Old Trafford at half-time



Not the start Erik ten Hag wanted… pic.twitter.com/VO1pxjMwrO