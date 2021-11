Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με 2-0 στο “Ολντ Τράφονρντ” από τη Μάντσεστερ Σίτι και ο Μπρούνο Φερνάντες δεν απέφυγε να παραδεχθεί την ανωτερότητα των αντιπάλων του.

Ο Πορτογάλος σταρ των “κόκκινων διαβόλων” υποστήριξε ότι αυτός και οι συμπαίκτες του πρέπει να κοιταχθούν στον καθρέφτη, για να αντιληφθούν ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους… μισητούς αντιπάλους τους στην Premier League.

«Πρέπει να αλλάξουμε, γιατί αυτό έχει συμβεί πολλές, πολλές φορές ήδη. Ό,τι κάναμε δεν ήταν αρκετό. Αν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο με αυτούς, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, επειδή μας έδειξαν πως δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο.

Ο καθένας πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του. Πρέπει να κοιταχτείς στον καθρέφτη και να δεις τι κάνεις λάθος. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη νοοτροπία κανενός άλλου. Εσύ πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου και να καταλάβεις τι μπορείς να κάνεις καλύτερα».

