Η ντροπιαστική ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο “Ολντ Τράφορντ” από την Λίβερπουλ (5-0) έφερε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τον Όλε Γκούναρ Σόλσιερ. Ο Νορβηγός φάινεται πως βρίσκεται στην… πόρτα της εξόδου.

Μια ημέρα μετά το απίστευτο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 5-1, τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρονται στο μέλλον του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στους “κόκκινους διαβόλους”, τονίζοντας πως πολύ δύσκολα ο Νορβηγός θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας.

Όπως μάλιστα σημειώνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έπειτα το το ματς δεν έγινε κάποια κουβέντα σχετικά με το αν θα παραμείνει ο Σόλσκιερ στον πάγκο, τονίζοντας πως θα υπάρξει σχετική απόφαση μέσα στις επόμενες ώρες – ημέρες!

Την ίδια στιγμή, οΑντόνιο Κόντε φέρεται να… περιμένει στο ακουστικό, για να τον καλέσουν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να αντικαταστήσει τον Σόλσκιερ.

No meeting in the night for Man Utd board. They’ll decide final position in the next hours/days – Solskjær has always been protected so far 🔴 #MUFC



Rumours about Antonio Conte ‘not considering’ Man Utd job were NOT true. But no official talks yet.



