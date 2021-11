Η “τεσσάρα” της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Γουότφορντ φαίνεται πως φέρνει το οριστικό φινάλε για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον πάγκο των “κόκκινων διαβόλων”.

Η οικογένεια Γκλέιζερ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, μετά την βαριά ήττα της Μάντσεστερ Γιουναιτεντ -η οποία κράτησε σχεδόν πέντε ώρες- και αφού αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα, φαίνεται πως αποφασίστηκε η απομάκρυνση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από τον πάγκο της ομάδας.

Manchester United board have decided to fire Ole Gunnar Solskjær after 5 hour internal talk, confirmed. Mutual agreement to part ways now considered. 🔴 #MUFC



Once Joel Glazer approves the decision, it will be confirmed and announced by Man United. pic.twitter.com/e9V7GeLIE7