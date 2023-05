Η Μάντσεστερ Σίτι δίνει “μάχη” τόσο για τον τίτλο στην Premier League, όσο και για την πρόκριση στον τελικό του Champions League, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να εμφανίζεται όμως εκνευρισμένος με το πρόγραμμα, λόγω και τις Eurovision.

Η φετινή διοργάνωση τραγουδιού της Eurovision, πραγματοποιείται στο Λίβερπουλ και έτσι ο αγώνας της Έβερτον με τη Μάντσεστερ Σίτι αναβλήθηκε για μία ημέρα. Αυτό έχει όμως σαν αποτέλεσμα, να απομένουν λιγότερες από 48 ώρες για τους “Πολίτες” πριν τον αγώνα ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Ο Γκουαρντιόλα δεν έκρυψε έτσι την ενόχλησή του για τον προγραμματισμό, αναφέροντας τα εξής: «Δεν θέλω να μας αποπροσανατολίσει η Ρεάλ επειδή έχουμε χρόνο, όχι πολύ βέβαια επειδή παίζουμε την Κυριακή – ευχαριστούμε πολύ για αυτό – αλλά το ματς στο “Γκούντισον Παρκ” είναι η προτεραιότητά μας. Είμαι σίγουρος πως η La Liga και η Premier League θέλουν να βοηθούν τις ομάδες, δεν νομίζω ότι θέλουν να μας κάνουν να αισθανθούμε άβολα. Το πρόβλημα είναι το πρόγραμμα με αυτό τον αριθμό των αγώνων. Δεν γινόταν να παίξουμε το Σάββατο εξαιτίας της Eurovision στο Λίβερπουλ και δεν έχουμε αρκετή αστυνομία για να γίνουν και τα δύο event ταυτόχρονα. Θα προτιμούσα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούμε, όμως έτσι είναι η κατάσταση».

Pep Guardiola appeared unhappy at the scheduling of Manchester City’s crucial Premier League game against Everton this weekend — with the Eurovision Song Contest a surprise factor.#MCFC | #EFC