Άλλη μια χρονιά τα ίδια! Η Λιόν νίκησε 3-1τη Μάντσεστερ Σίτι και την… πέταξε εκτός τετράδας του Champions League, αφήνοντας για μια ακόμα χρονιά τον Πεπ Γκουαρντιόλα εκτός ημιτελικών. Τα… εκατομμύρια δεν έφεραν για μια ακόμα σεζόν τη χαρά.

Η Μάντσεστερ Σίτι απέτυχε για μια ακόμα χρονιά να.. δικαιώσει τις προσδοκίες και να κάνει το επόμενο βήμα στο Champions League μένοντας εκτός ημιτελικών, μετά την απίστευτη ήττα που γνώρισε από τη Λιόν (3-1).

Μια από τα… ίδια για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, που είδε τα «πετροδόλαρα» που έχουν ξοδέψει οι «πολίτες» να μην φέρνουν τη… χαρά στην Ευρώπη. Ο Καταλανός τεχνικός σήκωσε δύο φορές την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» με την Μπαρτσελόνα, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να κάνει την ίδια επιτυχία με τις ομάδες που ανέλαβε.

Με τη Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε ποτέ να… προσπεράσει την 4άδα, ενώ με τους «πολίτες» απλά “κολλάει” στα προημιτελικά.

Σύμφωνα με ποστάρισμα του ESPN, η Μάντσεστερ Σίτι έχει ξοδέψει 943 εκατ. δολάρια από το καλοκαίρι του 2016 (μια χρονιά δηλαδή πριν την αναλάβει ο Γκουαρντιόλα), ποσό που δεν τη βοήθησε να περάσει το.. σκόπελο της 8άδας στο Champions League.

Πάντως, παρά την απογοήτευση που επικράτησε στη Μάντσεστερ Σίτι μετά το τέλος του προημιτελικού, ο Γκουαρντιόλα δήλωσε ότι… κάποια μέρα η ομάδα του θα μπορέσει να προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League.

2016-17: Round of 16

2017-18: Quarter-final

2018-19: Quarter-final

2019-20: Quarter-final



