Μάντσεστερ Σίτι – Ολυμπιακός: “Κανονικά” ο Μπουχαλάκης! Η τελευταία προπόνηση (video, pics)

Πανέτοιμος για την αναμέτρηση στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι ο Ολυμπιακός. Προπονήθηκε κανονικά ο Μπουχαλάκης.

Υπό έντονη βροχόπτωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (02.11.2020) η προπόνηση του Ολυμπιακού στο Μάντσεστερ, μια ημέρα πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στην έδρα της Μάντσεστερ, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δέχθηκε ένα ευχάριστο νέο, αφού είδε τον Ανδρέα Μπουχαλάκη να συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα και στις ασκήσεις των “ερυθρολεύκων”. Ο Έλληνας μέσος τέθηκε έτσι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, βάζοντας… υποψηφιότητα για μια θέση στην αρχική ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Θυμίζουμε ότι… μάχιμος δήλωσε και ο Μαντί Καμαρά, που προέρχεται από αγωνιστική αποχή λίγων εβδομάδων, λόγω κορονοϊού.

