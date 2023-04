Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται για τις “μάχες” με την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Champions League και ο Πεπ Γκουαρντιόλα κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι δεν έχει κατακτήσει τον τίτλο με τους “Πολίτες”.

Ο Γκουαρντιόλα έχει δεχθεί μεγάλη κριτική τα τελευταία χρόνια για την αποτυχία της Σίτι στο Champions League, αλλά ο ίδιος συνέκρινε την πορεία του με τον γκόλφερ Τζακ Νικλάους και τον Μάικλ Τζόρνταν στο NBA.

“Προσπαθήσαμε πέρυσι, πρόπερσι, πριν από τρία χρόνια, κάθε σεζόν, όμως υπάρχουν ομάδες που βρίσκεις μπροστά σου και είναι καλές επίσης και θέλουν και αυτές να πάρουν το τρόπαιο. Δεν ξέρω αν οι φιλοδοξίες κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον πλανήτη είναι να είναι παντού τέλειος, εμένα οι φιλοδοξίες μου είναι πιο κάτω.

Μου αρέσει να είμαι στην Premier League όπου βρίσκομαι, μου αρέσει να είμαι στο Κύπελλο Αγγλίας στα ημιτελικά και να είμαι εδώ στο Champions League ξανά. Αυτό είναι το όνειρό μου, να το ξαναζώ. Να είμαι εδώ μπροστά σας ενόψει ενός αγώνα Champions League.

Χθες ήταν το Masters. Σε πόσα Masters έχει παίξει ο Τζακ Νικλάους ή σε πόσα μεγάλα τουρνουά έχει παίξει στην καριέρα του; Σε 30 ή 40 χρόνια ως γκόλφερ με τέσσερα μεγάλα τουρνουά τη χρονιά; Πόσες νίκες έχει πάρει από 130 τουρνουά; 18 νίκες από 130.

Ουάου. Έχει περισσότερες ήττες παρά νίκες. Έτσι είναι το άθλημα. Στο ποδόσφαιρο, στο γκολφ, στο μπάσκετ. Ο Μάικλ Τζόρνταν που για μένα είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας, κατέκτησε 6 τίτλους σε 16 χρόνια καριέρας. Περισσότερες ήττες λοιπόν παρά νίκες.

Όλα τα ματς είναι δύσκολα. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι εδώ, να είσαι ανταγωνιστικός. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να είμαστε τέλειοι στο πρώτο ματς για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα πριν το ταξίδι μας στην Γερμανία για την ρεβάνς”.

⛳ How many majors did Jack Nicklaus win?

🏀 How many NBA titles did Michael Jordan win?



Pep Guardiola on Man City’s quest for a Champions League trophy 🏆 pic.twitter.com/R6AGNL2HLp