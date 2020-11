Μαραντόνα: Συγκλονιστική φωτογραφία – Όλοι οι “θρύλοι” του ποδοσφαίρου υποκλίνονται στο μεγαλείο του

Δείτε τη φωτογραφία που όλοι οι “θρύλοι” του ποδοσφαίρου υποκλίνονται στον μοναδικό Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα προδόθηκε από την καρδιά του, ωστόσο θα είναι για πάντα ο “Θεός” του ποδοσφαίρου, ο ποδοσφαιριστής που αγαπήθηκε περισσότερο απ’ όλους στην ιστορία της στρογγυλής θέας.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης πενθεί για χαμό του Μαραντόνα, με τα social media να έχουν κατακλυστεί από φωτογραφίες του.

Μία από τις φωτογραφίες που ξεχωρίζουν είναι αυτή που δημιούργησε η ποδοσφαιρική ιστοσελίδα 433. Στη συγκλονιστική φωτογραφία απεικονίζονται “θρύλοι” του ποδοσφαίρου, όπως ο Μέσι, ο Ρονάλντο, ο Ζιντάν, ο Πελέ κι ο Κρόιφ να υποκλίνονται στο μεγαλείο του Μαραντόνα.

Δείτε τη φωτογραφία:

The world of ⚽️ salutes an eternal legend. ♥️ pic.twitter.com/Gd4LzWrCey