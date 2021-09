Η στιγμή εκνευρισμού της Μαρίας Σάκκαρη, αμέσως μετά το break που έκανε κόντρα στην Γελένα Οσταπένκο, κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ του αγώνα τους για τον 2ο γύρο του Open στην Οστράβα.

Η Μαρία Σάκκαρη πρόλαβε το drop shot της Γελένα Οσταπένκο και έκανε το break και το 4-3 στα game του πρώτου σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια το πανηγύρισε έντονα με φωνές και υψωμένη γροθιά, αλλά πηγαίνοντας προς τον πάγκο της… κάτι έγινε.

Η Σάκκαρη διαμαρτυρήθηκε προς τον διαιτητή, δείχνοντας την αντίπαλο της, ισχυριζόμενη πως κάτι της είπε αλλά και πως μιλούσε κατά τη διάρκεια του πόντου. Από τη μεριά του, ο διαιτητής ανέφερε πως δεν μπόρεσε να ακούσει κάτι, από τα χειροκροτήματα του κοινού.

Στο… παγκάκι της Σάκκαρη βρέθηκε στη συνέχεια και η υπεύθυνη του αγώνα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια διαμαρτυρήθηκε ξανά και στη συνέχεια συνέχισε τη “μάχη” της,παίρνοντας το πρώτο σετ με 6-4.

Να αναφέρουμε πως λίγο νωρίτερα η Οσταπένκο είχε κάποια… φαρμακερά βλέμματα για την Σάκκαρη.

Sakkari is not happy about something Ostapenko said to her 😂😂😂 pic.twitter.com/nwlwSOZwSi — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) September 23, 2021

Ostapenko’s reaction at Sakkari’s scream lmao I NEED TO KNOW WHAT SHE SAID 😂😂😂 pic.twitter.com/t7zmhBIgVM — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) September 23, 2021